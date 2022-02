Unearst ja psühhoterapeut: millistele haigustele ja hädadele avab unetus ukse? 

Arvukad uuringud näitavad ebapiisava une kahjulikku mõju füüsilisele ja vaimsele tervisele. Hea magaja saab end kergesti kurssi viia eale kohase unetundide arvuga ning vajadusel selle pikkust muuta. Millegipärast näitavad uuringutulemused, et üha suuremal hulgal inimestest on hoopis teistsugune vaev: nad ei suuda magada aegadel, mil magamine oleks soovitud ja võimalik. Teisisõnu on neil unetus.

Keskeltläbi 30% täiskasvanutest on unetus, kuid õnneks paljudel kordadel möödub see ise. Kasu on ka unetervishoiu ja teiste hea tervise alustalade nagu liikumine, tervislik toit ja piisav vesi, järgimisest. Olukorda, kus unetus ei möödu mõne kuuga, tavalised und parandavad võtted ei aita ning kannatada saavad nii päevane enesetunne kui hakkamasaamine, nimetatakse krooniliseks unetuseks.

Seitse aastat valveid

Kas tuleb tuttav ette? Merili töötab meditsiiniõena ja teeb igal nädalal öövalveid. Ta on oma ametis olnud seitse aastat. Aeg-ajalt on hakanud juhtuma, et ta ei suuda peale valvet päeval enam magama jääda. Samuti ei suuda ta ka mitmel õhtul nädalas enam uinuda. Seepärast saab ta mitu päeva nädalas magada vaid viis kuni kuus tundi. Ta tunneb end üha sagedamini väsinuna. Ta ei suuda trennis enam endisel määral kaasa teha ja tal on raske keskenduda, kui püüab lapsi õppimises aidata või on tööl pingelisemad hetked. Ta tunneb erinevaid valusid ja kuigi on alati olnud rahulik, märkab murega, et kipub erinevates olukordades ärrituma. Neid päevi on üha sagemini. Lisaks õpib ta koolis edasi ja hoolitseb koos abikaasaga laste eest. Väsimuse tõttu hakkas ta muretsema selle pärast, kuidas ta tööl toime tuleb ning kuidas tema väsimuse tõttu halvenenud meeleolu ja närvilisus mõjuvad lastele ja abikaasale, kes on talle igati toeks.

Merili on püüdnud rohkem puhata, tegi perearsti juures ära analüüsid ja EKG (mis olid korras) ning püüab end enam väsitada treenimisega, sööb korralikult ning jättis ära kohvi ja energiajookide joomise. Raskused magama jäämisega ei taha aga paraneda. Kuigi televiisori ees istudes vajuvad tal silmad kinni, tunneb ta end voodisse heites uuesti väga ärksana. Päeval ta magama ei jää, nii et välja puhata ei saa kuidagi.

Väsitamine ei aita alati

Unetus on üks sagedasemaid vaimse tervise häireid ja kui see end korralikult sisse seab, rikub see oluliselt elu ega parane ise. Kuigi regulaarne liikumine on endiselt oluline, ei aita enese surmani väsitamine kroonilise unetuse puhul.