Taimse toiduga läks 20 kilo: kui kõht on täis, siis seaprae juurde ei kisu!

Rain julgustab kõiki taimsemat toitumist proovima ja lisab, et seda soovitavad süüa ka kõik maailma juhtivad terviseorganisatsioonid. Foto: Robin Roots

Rain Vainik (59) kaotas 2005. aastal alla viie kuuga 20 kilo oma kehakaalust. Ta kinnitab, et kaalu langetamine ja väiksema numbri juurde jäämine on lihtne — võta kätte ja tee ära! Asja tuum on varasemast oluliselt taimsem toit.