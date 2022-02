SÜDAMEARST INFARKTIST JA ÄKKSURMAST: neid riskitegureid peetakse vaikseteks tapjateks 

Arsti sõnul oli abi andmise mõttes ideaalne olukord. „Enamasti viibib abi selle taga, et ei osata aru saada, et tegemist on südame äkksurmaga,“ rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog Martin Serg ERRi saates „Vikerhommik“. Arsti sõnul võib inimene samal ajal ka krambitada – tal on süda seiskunud, aga arvatakse, et tal on krambihoog. „Praegusel hetkel tundub, et oli kiire arusaamine, et tegemist on südame äkksurmaga. Ja kohe anti ka abi.“