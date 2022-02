LUGEJA KÜSIB: millal on vaja palavikku alandada? 

Vastab Benu apteegi farmatseut Lauri Baar: „Palavik on üldiselt keha reaktsioon võitlemaks haigustekitajate ehk bakterite, seente ja viirustega. Kehatemperatuuri tõus takistab nende paljunemist ja aitab mõnda isegi hävitada. Seetõttu ei pea väiksemat palavikku alati ravimitega alandama. Ent palaviku tekkepõhjus võib olla ka märk tugevast põletikulisest protsessist, tekkida vedelikupuudusest või kõrge temperatuuri käes viibimisest. Tasub teada, et meie kehatemperatuur on madalam hommikul ja kõrgem pärastlõunasel ajal või pärast füüsilist koormust.