LUGEMISSOOVITUS! Lihtne ja kohustuslik raamat evolutsioonibioloogia huvilistele 

Raamatus on lugusid saja päeva jagu, isiklikud seigad on läbi põimitud evolutsioonibioloogiaga. Ja mitte selleks, et inimeste käitumist õigustada, vaid hoopis vastupidi – et seda mõista. Tulemuseks on fantastiline teos, milles teadlase lihtsad seletused on mõistetavad absoluutselt kõigile.