PANDEEMIA MÕJU: 39 protsendi eestlaste vaimne heaolu on muutunud kehvemaks 

Kui pooled Eesti inimesed ei tunneta Covid-19 pandeemia mõju oma vaimsele heaolule, siis 13 protsendil inimestel on vaimne tervis muutunud tuntavalt halvemaks ning 26 protsendil mingil määral halvemaks. Vaimse tervise probleemide kasvu tunnistavad rohkem mitte-eestlased, kellest 44% leidis, et nende vaimne heaolu on koroonapandeemia tõttu muutunud halvemaks, eestlaste seas oli sama näitaja 36 protsenti.