Ida-Tallinna Keskhaigla peatab alates neljapäevast plaanilise ravi 

„Nakatumisnumbrite kiire tõus on toonud kaasa vajaduse täiendavate Covid-voodikohtade järele, sest lisaks Covidi diagnoosiga patsientidele on suurenenud ka oluliselt patsientide arv, kellel on Covidi diagnoos kaasuva diagnoosina ja kes vajavad samuti isoleerimist. Samal ajal on ka paljud töötajad haigestunud. Kuna Covid- voodikohtade avamine nõuab lisapersonali, pidime tegema otsuse plaanilise statsionaarse ravi peatamiseks. Vaid nii saame tagada erakorralise statsionaarse töö ja Covid-patsientide ravi,“ selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige ja ravijuhi Ene Halling.