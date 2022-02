Ida-Viru keskhaigla on hädas töötajate massilise haigestumisega 

Õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja nentis „Aktuaalses kaameras“ , et töötajad haigestuvad koroonasse hoolimata vaktsineerimise läbimisest. Reedel suleti taastusraviosakond, kuna seal on haige kogu personal.

Verhovskaja sõnul on koroona neljas ehk nn omikroni laine nende haigla jaoks senistest kõige kriitilisem just selle pärast, et personali napib. „Ma pean seda lainet kõige tõsisemaks. Tõsine tööjõukriis on praegu haiglas,“ ütles ta.