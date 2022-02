PROOVI: põneva disainiga taldrik aitab tervislikult toituda! 

Ilmselgelt on ka pähe kulunud, et taldrikureegel on hea abivahend mitmekesise lõuna- või õhtusöögi tervislikuna hoidmiseks. Taldrikureeglit järgides võid olla kindel, et toitude osakaal on õige – et üks söögikord sisaldaks piisavalt salateid või köögivilju, kala või liha, lisandeid ja valgurohkeid toiduaineid. Kuidas see kõik toitu taldrikule kuhjates meeles püsiks?