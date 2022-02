Koroonaviirusega on haiglaravil 629 patsienti, lisandus 6564 nakatunut, suri seitse inimest

Neist 311 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 195 ehk 62,7% on vaktsineerimata ja 116 ehk 37,3% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta haiglasse sattunud keskmiselt 2,1 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta haiglasse sattunud keskmiselt 7,9 vaktsineerimata inimest päevas.

Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 44 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas. Suri seitse koroonaviirusega nakatunud inimest, vaktsineerimise andmed on täpsustamisel: 64-aastane naine, 84-aastane naine, 90-aastane mees, kaks 91-aastast naist ja mees, 93-aastane naine.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 11 152 testitulemust, millest 6564 osutus positiivseks. Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 340,3 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 510,1 vaktsineerimata inimest päevas.Ööpäeva jooksul manustati 1507 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 139. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 427 252 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63%.