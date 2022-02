Hoia ära superbakterite teke! Arst: „Mõnikord on patsient millegipärast kindel, et ainult antibiootikum ravib ta nohu või köha.“ 

Antibiootikumid on ühed sagedamini kasutavad ravimid: paljudel on nende kasutamisega kogemusi, need toimivad ja on ühed soodsamad ravimid. Uuringutest on teada, et 80–90% antibiootikume kirjutavad välja perearstid. „Kui vaadata üldist statistikat, siis põhimõtteliselt kirjutatakse Eestis antibiootikume välja sama palju kui Põhjamaades ja tunduvalt vähem kui Lõuna-Euroopa riikides. Keskmine tase on igati hea,” kinnitab dr Andreas Abel, Qvalitase Arstikeskuse esmatasandi ja digimeditsiini juhtiv arst.