KOROONAVAKTSIINIDE KÕRVALTOIMED: saadetud on ka mitukümmend teatist surmast, kuid ravimiamet peab ainult nendel juhtudel seost vaktsiiniga võimalikuks

Täna avaldas ravimiamet põhjaliku ülevaate, missugustest koroonavaktsiinide kõrvaltoimetest on neile teada antud. Ravimiametile on saadetud muu hulgas 41 surmlõppega teatist ehk need on teated, kus arst või patsiendi lähedased on seostanud inimese surma vaktsiiniga. Ravimiamet peab vaid viiel juhul seost vaktsiinidega võimalikuks. Allpool on juhtumid, mille korral oli seos võimalik või ei saa seda välistada.