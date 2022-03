INSULT ON ALATI OOTAMATU! Neuroloog: paljud ei tunne sümptomeid ära ja peavad seda ajutiseks kehvaks enesetundeks

Foto: Vida Press

Insult on äge haigus, millesse haigestub Eestis ligi 4500 inimest aastas. Haiguse tõsidusest ja koormusest ühiskonnale räägitakse palju, sest ligi kolmandik insulti haigestunutest sureb esimese kuu jooksul ja kolmandik ei parane täielikult. Paraku ei osata jätkuvalt insulti ära tunda, aga see on haigus, mis vajab kiirreageerimist, kirjutab Siim Schneider, PERHi neuroloog-vanemarst.