HIRM, ÄREVUS JA ABITUS? Siin on head nõuanded, kuidas ennast rahustada ja tugevdada vaimset vastupanuvõimet 

Kas ärevusest võib meile abi olla? Ohuolukorras lülitub meie aju võitle-või-põgene režiimile. See võimaldab teha kiireid otsuseid, mis on seotud näiteks taandumise või ründamisega, kuid ei võimalda analüütilist mõtlemist ega planeerimistegevust. See on tänuväärne ja kõikidele loomadele ühine reaktsioon, mis on võimaldanud meil ka liigina püsima jääda.