FOTOD | Esimesed NATO lahingugruppi tugevdava Briti üksuse kolonnid jõudsid Eestisse 

„Liitlaste üksuste lõimimine meie kaitsesse ei ole Putini poolt nimetatud oht Venemaale ega tema julgeoleku huvide rikkumine. See on Lääne reaktsioon Vene Föderatsiooni agressiivsele käitumisele,“ ütles Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

Kolonel Dai Bevani sõnul on oluline meeles pidada, et need abiväed on oma olemuselt puhtalt kaitseotstarbelised ning näitavad brittide püsivat pühendumust Eesti ja teiste selle piirkonna riikide julgeolekule.