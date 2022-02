Ärevus on jõudmas ka nendeni, kes on muidu hästi toime tulnud | Psühholoog: märka enda ümber väärtuslikku ja ela – kui vaja, siis päev korraga!

Foto: Pexels

Kaks aastat kestnud määramatus on olnud meie vaimsele tervisele niigi suur katsumus, nüüd on lisandunud sellele sõjahirm. Psühholoog Urve Uusbergi sõnul on ärevus praegu jõudmas ka nendeni, kes on muidu hästi toime tulnud. „Kui hirm ja ärevus hakkavad takistama elurahu ja tegevusi, võiks üle vaadata vallandajad ja jagada need kaheks – mida saan kontrollida ja mida mitte,“ soovitab psühholoog.