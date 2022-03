KEVAD POLE KAUGEL! Need taimed sobivad hästi puhastuskuuriks ja kosutuseks 

Kevad ja sügis on keerukad ajad, mil organism paneb end valmis toimuvateks muutusteks. Seepärast on just kevadel ja sügisel inimestel raske vastu panna viirustele, samuti aktiveeruvad paljud vanad hädad, sest organism on koormuse tõttu vastuvõtlik. Taimetark Maret Makko soovitab kevadel organismi turgutada ravimtaimedega, et muutuvates oludes paremini vastu pidada.