Kas Ukrainale saab ka ravimeid annetada? Vaata ravimiameti soovitusi, mida igaüks meist saab teha 

Ravimiamet annab teada, et ka Eesti riik on analüüsinud võimalusi annetada ravimeid, arvestades Eestis olevaid ravimivarusid nii, et Eesti inimeste tavapärased ravimivajadused oleksid kindlustatud. Lisaks on vajalik tagada Eestisse saabuvatele sõjapõgenikele meditsiiniabi ja ravimite olemasolu.