KAS JOODITABLETT KAITSEB TERVIST? Spetsialist: neid on vaja vaid siis, kui on toimunud tuumaõnnetus ja inimene on selle lähedal

„Jooditableti võtmine on vajalik vaid siis, kui toimunud on tuumaõnnetus ja inimene on õnnetuspaigale lähedal. Kiirgustase Eestis ja Euroopas üldiselt ei ole aga tõusnud, samuti ei ole juhtunud tuumaõnnetust. Ka Ukraina töötavad tuumajaamad on Eestist niivõrd kaugel, et jooditablettide võtmine Eestis pole mingil juhul vajalik,“ ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.