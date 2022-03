Väsimust ei pea vaikselt kannatama! Vaata, kas sul on hoopis selle olulise vitamiini puudus 

Kevadeks on paljudel energiavarud otsas. Foto: Vida Press

Meil on kombeks nimetada kevadväsimuseks olekut, mil pole energiat, jaksu ega viitsimist ning tuju on kehv. Praeguseks on teada, et põhjuseks pole lähenev kevad, vaid ajapikku otsa saavad suvised vitamiinivarud.