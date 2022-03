UURING: koroonaviirusesisaldus reovees on hakanud langema 

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et selle nädala reovee viirusetulemustes on märgata langust. „Sellel nädalal oli kõige kõrgem viirusetase Ida-Virumaal Jõhvi, Ahtme ning Sillamäe piirkondades, samuti Harjumaal Kehras,“ lisas ta.

Vaatamata, et viimase seitsme päeva raporteeritud haigestumus oli langustrendis ei saa pühadeaegse madalama testimise intensiivsuse tõttu veel väita, et haigestumine oleks selgelt langema hakanud. Vanusrühmade järgi on kõige suurem positiivsete testide osakaal koolilaste ja noorte täiskasvanute seas. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase punane ehk väga kõrge.