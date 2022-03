Keha SOLIDAARNE NAISTEPÄEV | Kristel Rannaäärel on kirglik siht vähendada naiste menstruatsioonivaesust: „Paljudel on raskusi hügieenitarvete ostmisega.“ Laura Liinat , täna 07:00 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Solidaarse naistepäeva eestvedaja Kristel Rannaääre: „Maailmas, kuhu me täna oleme jõudnud, on palju vastandumist. See aktsioon annab mulle inimesena lootust, et kui me päriselt tahame, siis suudame koos asju ära teha. Meie ümber on nii palju inimesi, kes näevad enda ümber teisi inimesi ja soovivad panustada ühiskonda.“ Foto: Stanislav Moškov