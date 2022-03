VÄSIMUS AINA SÜVENEB? Viis peamist põhjust, miks see kestab nii pikalt 

Foto: Istockphoto

Kes meist poleks olnud väsinud. Lühiajaline väsimus on täiesti normaalne seisund vastandina reipusele ja energiatulvale. Väsimus võib tabada nii väikelapsi, mürsikuid, noori, keskealisi kui ka vanemaid. Igas vanuserühmas on selle põhjused erinevad. Väsimus vajab meditsiinilist tähelepanu, kui see on kestev, patsient või tema lähedased ei suuda sellele leida selget põhjust, vaevus mõjutab igapäevaelu ja tööd ning näib süvenevat. Väsimus on valu kõrval kindlasti üks sagedasem tervisevaevus.