PEAS PEAB KLÕPS ÄRA KÄIMA! 33 kilo kaotanud naine: „Palju valetatakse iseendale. Seda juhtub meie kõigiga." 

Foto: Erakogu / Tiina Kõrtsini

Martine Ausing (49) oli 24aastane, kui otsustas, et 97 kilo on liiga raske kaasas kanda, võttis kaalulangetamise tõsiselt kätte ja kaotas üheksa kuuga 33 kilo. Nüüd on ta Rapla Figuurisõprade grupi eestvedaja ja mentor ja aitab oma kogemustepagasiga teisi, kes kehakaaluga kimpus.