Eesti eksperdid: teist Covid-19 tõhustusdoosi pole veel vaja 

Lisaks leidis komisjon, et teise tõhustusdoosi manustamine ei vähendaks praegu oluliselt nakkuse levikut ega vähendaks tervishoiusüsteemi koormust. Eesti andmed näitavad, et tõhustusdoos hoiab haiglasse sattumise riski väga väiksena ja enamik haiglasse sattunutest on vaktsineerimata inimesed. Iisraeli esialgsed andmed kinnitavad, et omikroni tüve puhul ei hoia teine tõhustusdoos võrreldes ühe tõhustusdoosiga nakatumist oluliselt paremini ära.