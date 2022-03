Toitumisterapeut: kuidas langetada kaalu nii, et tervis ei kannataks? 

Kui kõnnite mööda tänavat, külastate lõuna ajal või pärast tööd suurt toidupoodi, võin kihla vedada, et näete minuti jooksul vähemalt viit ülekaalulist. Pole vaja kaugelt otsida – avaneb täielik pilt meie modernsusest ja kaasaegsest Homo sapiensist! Vaadake inimese toidukorvi ja kõik saab selgeks. Paljud ütlevad: „Seal on ju toit!“ Muidugi toit, aga toitu on erinevat sorti.

Olen mitu korda patsientidelt kuulnud: „Aafrikas on inimesed näljased. Kuidas ma saan selle toidu ära visata?“ No kuidas te neid aitate sellega, et kogu selle söögi ära sööte? Võib-olla on parem osad asjad ostmata jätta ning kõhust juhtimata mõelda. Ega asjata ole ammu öeldud: oled see, mida sööd! Võtame kasvõi olukorra COVID-19ga. Üks riskirühmadest on rasvunud inimesed ja neid on aina rohkem. Ma ei räägi teistest rasvumisest tingitud haigustest, sest neid on palju.

Millal tuleks hakata kaalus alla võtma?

Praktika näitab, et kunagi pole hilja kaalust alla võtta, kuid parem pole seda teha siis, kui tervis annab häirekella. Soovitan alati varem kaalust alla võtta: vähem pinget südamele, rohkem kergust, vähem väsimust ja kõrvalhaigusi. Lõppude lõpuks, kui inimene pöördub juba raviarsti poole haigusega, on vaja ravida nii põhjust kui ebaõige toitumise tagajärge, haigust. Ma ei räägi ainult ülekaalust, vaid üldiselt õigest tasakaalustatud toitumisest. Ebaõige toitumine ei põhjusta ainult ülekaalu, vaid ka endokriinsüsteemi- ja seedetrakti haigusi, kardiovaskulaarsüsteemi- ja muid haigusi. Nii et kui te ei nõustu oma peegelpildiga või garderoob on kitsaks jäänud, on aeg midagi ette võtta.

Otsust on vaja

Ainult enda vastuvõetud ja heaks kiidetud otsus viib tulemusteni. Kõige tähtsam on, et inimene oma peas teeks otsuse. Mõnikord tullakse ja öeldakse: „Ma proovisin kõik dieedid läbi ja miski ei aita!“ Huvitav, tundub, et te siis proovisite kõike korraga. On ka kliente kes tahavad kaalust alla võtta kuu aega enne sõitu kuhugi või millegi tähtsa tähistamist või veel huvitavam, kahe nädalaga viis kuni kümme kilo. Sel juhul soovitan pöörduda ilukirurgi poole ja mitte raisata enda ja minu aega. Selle aja jooksul saan aidata neid, kes tõsiselt abi vajavad. Kus te varem olite?

Kaalulangetamine on aeganõudev protsess, kõik pole selleks valmis. Kaalu langetamine tähendab teatud toitudest loobumist ning muudatusi toiduvalmistamise rutiinis. Ka keskkond mängib olulist rolli. Kui tööl on suur meeskond, on alati erinevad tähtpäevad ja sünnipäevad ja siis see algab: kringlid, suupisted, koogid. Kõike seda on palju ja seda ostetakse lähedal asuva poe kulinaarialetist, mille toodete koostis on arusaamatu. Jumal küll! Kui ma seda näen või kuulen, tahan öelda: „Kas te saate aru, mida te sööte?“ Noh, mõnikord ma isegi ei pea vastu ja ütlen. Sest sellises olukorras annavad paljud alla. Sõbrad või kolleegid veenavad neid proovima tükikest soolast või ära sööma rasvast kringlitükikest. Vot ja ongi käes – hüvasti eesmärk!