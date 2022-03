Ärevus tekitab valusid ja tõstab vererõhku | Südamearst Margus Viigimaa: äge stress võib viia ka infarktini 

Eestis on arstiabi kättesaadav ja kõik toimib. Sellest hoolimata ei saa öelda, et praegu on päris tavaline aeg. „Eks pinget on rohkem. Päris palju on koroonainfektsiooni põdenud patsiente, neid on tulnud päris palju juurde,“ kinnitab kardioloog Margus Viigimaa, Regionaalhaigla südametervise ülemarst-kardioloogiakeskuse teadusjuht.



Ehkki sageli põetakse koroonat kergelt, on siiski palju ka neid, kellel on tekkinud näiteks südame rütmihäired, samuti nõrkus, mis ei lähe kuude kaupa üle.