TUNNE TUNDEID! Õpi neid mõistma ja juhtima 

Me kõik kogeme viha, kurbust, hirmu, süüd ja rõõmu, ent kuidas neid tundeid ära tunda ja mida teha, et emotsioon enda alla ei mataks?

Abi võib olla raamatust „Sõbruneme oma tunnetega“. See on mõeldud ennekõike küll lastele, kuid lihtsa keele ja mõistetavate eluliste näidete toel aitab tundeid paremini mõista ka täiskasvanuil. Kõik nimetatud tunded ongi koostöös tunnustatud lastepsühholoogiga valminud teoses läbi peategelase Jassi ja tema pere vaatluse all. Eraldi räägitakse ka oma vigade tunnistamise teemal. Eriti väärtuslikud on raamatus peatükid, kus tark ja hoolitsev vanaema, keda kõik hellitavalt Öökulliks kutsuvad, jagab konkreetseid näpunäiteid ja harjutusi tunnetega toimetulekuks ning nende taltsutamiseks.