PROOVI: kehapuhastus plaastritega vähendab väsimust 

Seda põhjusel, et kehasse kogunenud üleliigsed ained häirivad organismi normaalset talitlust, tulemuseks on kehv enesetunne, ülekaal ja mõnikord tõsisemad terviseprobleemid.

Üks võimalus end aidata on võtta appi organismi puhastavad Detoxi jalatallaplaastrid. Tootja lubab, et nende toel saab lisaks kehakaalu vähendamisele ning mürkide väljutamisele kehast parandada unekvaliteeti ja vähendada väsimust. Samuti vabaneda stressist ja depressioonist.

Plaastri kasutamine on lihtne – aseta see jalatallale kaheksaks tunniks. Kõige mugavam on seda teha ööune ajaks. Ühte plaastrit saad kasutada vaid korra.