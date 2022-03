ÜLLATAV AVASTUS: väsimuse ja muude tervisemurede taga peitus selle olulise aine puudus 

Mari-Liisile on südameasi olla doonor. „Saan meeldetuletava telefonikõne või SMSi, kui minu veregrupi veri on otsakorral,“ räägib Mari-Liis, kes ei teadnud, et samal ajal olid otsakorral hoopis tema enda rauavarud. Vereanalüüs tõi välja, et ferritiinitase veres oli oluliselt alla normi.