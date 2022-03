UKRAINA OLUKORD ON HULLEM | Afganistanis töötanud kirurg Tiit Meren: „Ukraina kolleegid töötavad ju pideva tule all, haiglaid tulistatakse. Haavatuid pole kuhugi saata.“

„Nüüd on kõigil selge, et vaenlasel puudub igasugune inimlikkuse piir, tulistatakse ja hävitatakse kõike vaippommitamise ja muuga,“ ütles kirurg Tiit Meren.

„Meie töötasime Camp Bastionis, Afganistani lõunaosas Helmandi provintsis ja aeg-ajalt võis ikka rakett Campi lennata, aga Ukraina kolleegid töötavad ju permanentse tule all, haiglaid tulistatakse,“ ütles sõjakirurgikogemusega Tiit Meren Vikerraadio saates „Reporteritund“. „See on hoopis teine olukord. “ Ta peab Ukraina meedikute tööd on kangelaslikuks ja imetlusväärseks.