Koroona võib jätta pikaks ajaks köha ja hingelduse | Kopsuarst: vastuvõtule tuleb ka neid, kes pole kunagi varem kopsuarsti juures käinud 

Alates koroonapandeemia algusest on haiged tahtnud ikka kopsuarsti nõu kuulda, kuid viimasel ajal jõuab neid tohtri juurde aina rohkem. „Krooniliste hingamisteede haigustega haigetel on vähem reservi, et toime tulla raske infektsiooni mõjudega. Kuid tulevad ka need, kes pole kunagi varem kopsuarsti vastuvõtul käinud,“ kinnitab Erve Sõõru, Medicumi ja Confido meditsiinikeskuse kopsuarst.