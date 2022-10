VÕTTA VITAMIINE VÕI MITTE? Nende seisundite korral tuleb seda kindlasti teha!

Üks olulisemaid vitamiine, mida inimorganism vajab, on D-vitamiin. Benu apteegi proviisori Jelena Karjagina sõnul arvati varem, et D-vitamiini on vaja ainult luude- ja hammaste arenguks, lastel rahhiidi ennetamiseks ning kaltsiumi ja fosfori normaalseks ainevahetuseks. „Hiljem selgus, et D-vitamiin toetab immuunsüsteemi ja selle puudus on seotud ka krooniliste haigustega,“ ütleb proviisor.