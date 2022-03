LUGEMISSOOVITUS | Abi migreenikutele: sellest raamatust leiavad kasulikku teavet lihtsalt asjast huvitatud, kuid ka haiged  

Olles ise aastaid migreeniga võidelnud, on peavaluspetsialisti Katy Munro raamat „Migreeniga toimetulek“ praktiline juhend migreeni mõistmiseks. Teosest leiavad kasulikku teavet lihtsalt asjast huvitatud, kuid ka haiged. Üksikasjalikult on seletatud, kuidas mõista migreeni faase ja vallandajaid, kuidas toit, trenn ja uni haigust mõjutavad, kuidas tõbe ennetada ning kuidas peaks käituma ägedate hoogude leevendamiseks. Eraldi on tähelepanu pööratud migreeniga hädas olevate laste aitamisele. Praktilise osa vahele pikitud lood elust endast võivad samuti osutuda päästerõngaks või pakkuda lihtsalt lohutust.