ERITI OHTLIK NAKKUSHAIGUS! Kas Eesti on valmis, et põgenike hulgas saabub meile ka tuberkuloosihaigeid?  

Tuberkuloosi haigestumine on Eestis langustrendis, kuid ometi me peame sellest rääkima. „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse kohaselt on tuberkuloos kuulutatud Eestis eriti ohtlikuks nakkushaiguseks, kuna selle ravi on aeganõudev ja komplitseeritud,“ ütleb Tervise Arengu Instituudi tuberkuloosiregistri juht Piret Viiklepp. „See on õhu teel piisknakkusena leviv nakkushaigus, mida põhjustab bakter Mycobacterium tuberculosis.“