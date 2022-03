HALAMA EI TOHI JÄÄDA! Küpses eas inimesed jagavad kogemusi, mis aitab neil praegu rahulik olla: „Koristan, nühin raevukalt rasvast pliiti! Loen Mangi horoskoopi.“ 

Foto: Vida Press

„Kuidas te suudate nii rahulikud olla?“ küsivad noored inimesed 50–60aastastelt. „Seisma ei tohi jääda, istuma ei tohi jääda, halama ei tohi jääda, mõtlema ei tohi jääda!“ arvab Tiiu. „Asjadele, mida muuta ei saa, ei tasu mõelda – see ei aita.“ Aga mis siis aitab? Missugused on nõukaajal karastunud inimeste praktilised soovitused, et ärevatel aegadel toime tulla?