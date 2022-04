PÕNEV KATSE | Neli naist proovisid CBD kanepiõli – millised olid kogemused? 

Anna: Purgil olnud juhendis on kirjas, et purust on võimalik teha nii sooja kui ka külma teed. Alustasin sooja tee valmistamisega, mis pärast kümneminutilist tõmbamist maitses väga meeldivalt. Kuigi praegu pole veel külma joogi hooaeg käes, katsetasin ka külma teed. Panin veidi puru klaasi ning jätsin ööseks külmkappi. Külm jook mulle paraku eriti ei maitsenud.

Maris: Jõin kanepiõie teed vahetult enne magama minemist ning tundub, et uni oli küll tavapärasest parem. Ma arvan, et sellest saab minu õhturutiini üks osa.

Krista: Oluliseks plussiks on minu silmis ka see, et Zen Native’i tee on tehtud just õitest – seal ongi peidus kanepitaime vägi.

Vaata toodet SIIT!

Miks eelistada Zen Native’i CBD õli?

Zen Native on ainuke kodumaine kanepitoodete arendaja, kelle toodang on Eesti Kohtuekspertiisi Labori poolt kinnitatud ja tuntud terapeutide poolt soovitatud. Zen Native’i tooted on valminud koostöös farmatseutide ja toitumisnõustajatega ning erinevad väited põhinevad teadusuuringutel. See kõik annab kasutajale kindluse, et ta tarbib kvaliteetset toodet.

Zen Native’i sihipäraselt kasvatatud seaduslikes kanepitaimedes leiduvad kehale juba tuttavad kannabinoidid. Need on tähtsad taimsed osakesed, sest selle rühma sugulased juba tegutsevad meie kehades. Osakeste põhiliseks ülesandeks on reguleerida füsioloogilist tasakaalu läbi närvisüsteemi. Kanep on ohutu looduslik taim ja see ei toimi nagu ravimid, kuid tasakaalustab keha ning seeläbi rahunevad ka emotsioonid.