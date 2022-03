PAAST POLE AINULT NÄLGIMINE! Sirje Kurvet: see on ka mõtisklemine, töö vaimu ja hingega 

Sirje Kurvetil (74) on paastumiskogemust juba pea 30 aastat. Paastumiseni jõudis ta enda tervise tõttu. Esimese kogemuse sai ta Gunnar Aarma juures, kes toonitas alati, et õige mõtlemine, õige toitumine ja õige hingamine on kõige alus. „Tema paastud tähendasid täielikult lihast loobumist, iga päev vähemalt viiekilomeetrilist kõndi ja külma vee protseduure,“ meenutab Sirje.