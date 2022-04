Haigus pole takistanud unistusi ellu viia! 18 aastat tagasi diagnoosi saanud Rauno: „Arvasin tõsimeeli, et normaalse eluga on nüüd lõpp.“ 

Haigusest andsid märku tavapärased sümptomid: suur janu ja sage urineerimisvajadus. Kaebustest kuuldes haaras arst kohe glükomeetri järele, mis andis tunnistust Rauno ülikõrgest veresuhkru tasemest. Seitse järgmist päeva pidi poiss veetma haiglas, kus talle tutvustati diabeediravi ja tehti selgeks haiguse põhitõed. Diagnoos oli perele šokk, sest Rauno oli suguvõsast esimene, kellel avastati diabeet.

Haiglakogemus ja teadmatus olid 10aastasele lapsele keerulised. „Enne haiglasse minekut pakkus vanaema mulle lohutuseks pannkooke. Ütlesin läbi pisarate, et ma ei saa ju diabeedi pärast enam kunagi magusat süüa. Arvasin tõsimeeli, et normaalse eluga on nüüd lõpp,“ meenutab Rauno esimesi mõtteid pärast diagnoosi saamist.

Ometi ei ole haigus Raunol takistanud unistusi ellu viimast.