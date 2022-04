Reumatoidartriit põhjustab suurt valu! Hanerasv ja teised looduslikud vahendid, millest on palju abi

Metafüüsiliselt annab see märku, et inimene ei saa elada oma soovi järgi, sest teiste inimeste mõjutused on tema oma tahtest tugevamad. Reumatoidartriiti, mida allopaatilises ehk tavameditsiinis peetakse ravimatuks haiguseks, esineb ka lastel. Mina siiski usun ja olen kogenud, et alternatiivmeditsiini abil on haigus täiesti ravitav. Tulemusi võib näha poole aasta möödudes.