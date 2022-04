Ettevaatust, lõhnaõli! Imeline parfüüm võib tekitada hoopis allergia 

Lõhnaõlipudelil on enamasti esimese koostisainena kirjas alkohol või vesi — olenevalt sellest, kas tegu on parfüümi või tualettveega. „Edasi tuleb mõiste fragrance või perfume, millest sõltub tootele omane lõhnakombinatsioon,“ ütleb Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi nooremteadur-doktorant Anni Kooli. „Konkreetne kombinatsioon on tootja ärisaladus, aga selle taga võib end peita 3000 lenduvat ühendit. Neist 87, näiteks limoneen ja linalool, on Euroopa Liidus registreeritud kui allergiat tekitavad ja peavad olema etiketil eraldi välja toodud.“