Erkki Bahovskil aitas 40 kilo alla võtta üks hea reegel: „Alguses oli see ka minu jaoks keeruline, aga enam mitte.“

Foto: Kollaaž 2 x Martin Ahven, Erlend Štaub

Erkki Bahovski (51) adus ligi aasta tagasi, et kolmekohaline kaalunumber on ikkagi liiga ränk. Ka oli üleliigne keharasv hakanud tervist hävitama. „Mind ajendas elu ise — nii vererõhk kui ka -suhkur kerisid hooga kõrgustesse. Tekkis arusaamine, et edasi enam nii ei saa,“ räägib veerandsaja aasta pikkuse staažiga ajakirjanik.