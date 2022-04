LOE | Ilmus raamat puhtuse ja tervise seostest 

James Hamblini raamat „Puhtus. Uus nahateadus tervise kasuks“ paneb asja vaatama laiemalt ja tuletab meelde, et naha eest hoolitsemisel tasub olla ettevaatlik. Väga paljudes probleemides võib olla süüdi hoopis liigne armastus seebi ja desinfitseerimisvahendite vastu, samuti testimata ja eksitavate nahahooldustoodete kasutamine. See võib olla ka põhjus, miks ei suudeta välja ravida aknet ega ekseeme, allergiad muutuvad aina hullemaks ja autoimmuunhaigused üha tavalisemaks. Raamatu valmimisse kaasatud spetsialistid püüavad üheskoos leida vastust, kuidas tegelikult peaks naha eest hoolitsema. Lihtsalt loetav ja mõistetav ning reaalsetele uuringutele tuginev teos kinnitab, et see on tegelikult palju lihtsam, kui seni arvatud.