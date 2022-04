Südamearst Margus Viigimaa: kuidas hoida veresooned korras vähemalt 100. eluaastani? 

Vabade radikaalide teket ja oksüdatiivset stressi mõjutavad põletikulised haigused – eriti, kui organismis on krooniline põletik, mis hoiab kogu aeg seda taset kõrgemal –, psühhosotsiaalne stress ja rida kardiovaskulaarseid haigusi, nagu näiteks hüpertensioon ja hüperkolesteroleemia. Need kõik soodustavad oksüdatiivse stressi teket.

Välisfaktoritest mõjutab vabade radikaalide taset kindlasti keskkonna saastumine – see on nüüd esimest korda toodud sisse ka Euroopa Kardioloogide Seltsi südame-veresoonkonna haiguste preventsioonijuhistesse kui väga oluline riskitegur. Euroopa Kardioloogide Seltsi 2021. aasta juhistes tuuaksegi oksüdatiivse stressi oluliste soodustajatena välja suitsetamine, alkohol, ultraviolettkiirgus, raskemetallid ning juba mainitud keskkonnamürgid.

Veresoonte kahjustumine

Oksüdatiivne stress soodustab erinevate haiguste teket. Kõige raskemad on nende hulgas südameinfarkt ja ajuinsult, samuti Alzheimeri tõbi, vähkkasvajad, erinevad autoimmuunsed haigused, liigesehaigused. Samuti kiirendab see vananemist.

Oksüdatiivne stress mõjub ka nii südamele kui arteritele. Arterites tekitab oksüdatiivne stress düsfunktsiooni endoteelis, mis on nii arterite kui veenide sisekesta kaitsev rakukiht. Lupjumise seisukohalt on eriti tähtsad just arterid, sest veenid praktiliselt ei lupju. Kui endoteel on terve ja kahjustamata, siis veresoontes ei teki lupjumist ega trombi. Endoteel toodab aineid, mis kaitsevad veresoone seina ja tekitavad arterite lõõgastumist – nendest kõige tuntum on lämmastikoksiid, samuti prostatsükliin. Ideaalvariandis võiks see hoida veresooned vähemalt sajanda eluaastani korras.

Ideaalis võiks veresooned olla vähemalt sajanda eluaastani korras. Margus Viigimaa

Veresooni võib lisaks oksüdatiivsele stressile kahjustada halb kolesterool, aga ka see ei tee seda enne oksüdeerumist. Oksüdeeritud halb kolesterool tungib veresoone seina ja tekitab lupjumist. Nii et oksüdatsioonil on suur tähendus. Kui veresoone seinas on tekkinud lubjanaast, siis väga oluline on, kas naast on stabiilne või ohtliku naastu tunnustega, mille saab kompuutertomograafias kindlaks teha. Oksüdatiivne stress soodustab naastu rebenemist, purunemist. Sellega kaasneb veresoone seinas oleva kollageeni paljastumine ja siis tekib veresoone valendikku tromb, mis sulgeb verevoolu täielikult. Arvestama peab muidugi ka sellega, et vananedes tekib paratamatult arterites mingi lupjumine, aga kui naastud on siledaseinalised ja tugevad, siis see läheb väga aeglaselt edasi ega pruugi üldse avalduda. Inimene võib elada sada aastat vanaks ja tal ei teki infarkti ega insulti.