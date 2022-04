SÜDA EI PEA VASTU! Kardioloog Margus Viigimaa: 40–50aastaste meeste seas on endiselt lubamatult palju infarkte 

Hiljuti peeti taas meeste tervise konverentsi, kus kõne all oli ka südametervis. Miks vajavad mehed ikka veel eraldi tähelepanu? „Kuigi Eestis on suremus südame-veresoonkonna haigustesse kolmekümne aasta jooksul langenud nii meestel kui naistel 70 protsenti, siis kuni 65.eluaastani on meestel ja naistel kolmekordne vahe,“ selgitab Regionaalhaigla südametervise kabineti ülemarst-kardioloogiakeskuse teadusjuht Viigimaa.