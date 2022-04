PAASTUMISE VORME ON PALJU | Noored jagavad kogemusi: „Energiatulv on meeletult suur! Mõte on teravam ja lisakilod kadusid."  

Eks ole ju nii, et kui midagi saab liiga palju, siis ei olegi see enam nii ahvatlev. Pideva tarbimishulluse juures on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks paastumine – mingi kindla aja jooksul puhastatakse nii keha kui vaimu. (Siinkohal on oluline märkida, et see lugu on eelkõige erinevate inimeste kogemus ja kindlasti ei tasu seda võtta tervisenõuandena ning enne kui hakkad midagi enda peal katsetama, tasub kindlasti pidada nõu spetsialistiga.)