MIS MINUST SAAB? Psühholoog: raske diagnoosiga patsientidele ei piisa ainult meditsiinist 

Haiguste diagnoosimine ja ravi on Eestis väga kõrgel tasemel – meil on suurepärased arstid ning haiglates maailmatasemel aparatuur. Võiks arvata, et kõik on väga hästi, kuid unustatakse ära tõik, et raske või haruldase haiguse diagnoosi saanud inimesele on vaja rohkemat kui ainult meditsiinikeskne lähenemine, kirjutab psühholoog Inna Gorislavskaja.