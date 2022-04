Arst, kes aitab põgenikke ukraina keeles: „On olnud palju juhtumeid, kus patsiendid on puhkenud vastuvõtu ajal nutma. Enamik vajab ka psühholoogilist abi. “  

„Mul on hea meel, et olen saanud tuttavaks selliste inimestega, kes jäid sõjas ellu. Nende paari kuuga on nad nii palju läbi elanud ja on õnnelikud pisiasjade üle, mida meie oma elus sageli ei märkagi. Soe vesi, elekter, katus pea kohal…“ kirjeldab Qvalitase üldarst Alina Šamrai, kelle kodu on Eestis, kuid ta on lõpetanud Ukrainas Sumõ ülikooli meditsiiniteaduskonna. Üldarsti kutse omandas ta Tartu ülikoolis.