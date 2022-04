DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks kõrvus kohiseb ja vilistab?

„Olen 76aastane naine, mõni aasta tagasi tehti mul keskkõrvapõletiku tõttu operatsioon, aga viimasel ajal on tekkinud peas ja kõrvus kohin, susin, vilin ja kostab muid imelikke helisid. On see operatsiooni tagajärg ja kas tuleb uuesti lõigata?“