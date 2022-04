ASTMA ON KROONILINE HAIGUS: need on võtmesõnad, kuidas seda paremini kontrolli all hoida

Praegu on palju ka allergiat, kuid kui õietolmu kontsentratsioon õhus väheneb, siis leeveneb ka õietolmuallergia – astmaga aga nii ei ole. Seega on astma puhul võtmesõnadeks järjepidev ravi, sest nii on astma patsiendil võimalik elada täisväärtuslikku elu.



Õnneks saab täna juba paljude perearstikeskustega suhelda e-kanalis, mis tähendab, et abi on sõna otseses mõttes ühe kliki kaugusel. Siit edasi on juba iga inimese enda valik, kuidas ja kui palju arstidega suhelda enda tervise huvides. Astmapatsient saab oma seisundit kontrollida tänu astma kontrolli testile, mis on igaühele vabalt kättesaadav. Testi tegemine võtab aega paar minutit ning testi lõppedes näed oma skoori.